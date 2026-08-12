RTBAIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky REGION TRADE BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

REGION TRADE BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Adresa pobočky

GULAN STREET

Kód pobočky

RTBAIQBAXXX

Název banky

REGION TRADE BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

Město

ERBIL

RTBAIQBAXXX

Banka REGION TRADE BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky REGION TRADE BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

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Pobočky REGION TRADE BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE

RTBAIQBAXXX

GULAN STREET, ERBIL, 44001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.