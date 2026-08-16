RSJSRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky RUSSIAN STANDARD BANK
Detaily kódu Swift
RUSSIAN STANDARD BANK
TKACKAYA STREET
RSJSRUMMXXX
RUSSIAN STANDARD BANK
MOSCOW
Banka RUSSIAN STANDARD BANK není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky RUSSIAN STANDARD BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky RUSSIAN STANDARD BANK.
Pobočky RUSSIAN STANDARD BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.