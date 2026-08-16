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Detaily kódu BIC/Swift banky ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK
Detaily kódu Swift
ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK
MASHA PORYVAEVA UL 34
RSBNRUMMCUS
ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK
MOSCOW
Banka ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky ROSBANK MOSCOW BRANCH OF TBANK.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.