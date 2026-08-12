RJHBIQBAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
Detaily kódu Swift
AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
MINISTRY OF AGRICULTURE STREET
RJHBIQBAXXX
AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
BAGHDAD
Banka AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT.
Pobočky AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.