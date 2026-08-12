RJHBIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

Adresa pobočky

MINISTRY OF AGRICULTURE STREET

Kód pobočky

RJHBIQBAXXX

Název banky

AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

Město

BAGHDAD

RJHBIQBAXXX

Banka AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

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Pobočky AL RAJIH ISLAMIC BANK FOR FINANCE AND INVESTMENT

RJHBIQBAXXX

MINISTRY OF AGRICULTURE STREET, BAGHDAD, 10001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.