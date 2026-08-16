RICIRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK
Detaily kódu Swift
RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK
BRESTSKAYA STREET 22
RICIRUMMXXX
RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK
MOSCOW
Banka RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK.
Pobočky RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.