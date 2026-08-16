RICIRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK

Adresa pobočky

BRESTSKAYA STREET 22

Kód pobočky

RICIRUMMXXX

Název banky

RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK

Město

MOSCOW

RICIRUMMXXX

Banka RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK.

Pobočky RUSSITA BANK INTERNATIONAL COMMERCIAL INVESTMENT BANK

RICIRUMMXXX

BRESTSKAYA STREET 22, MOSCOW, 125047

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.