REBZZWHXPCH

Detaily kódu BIC/Swift banky RESERVE BANK OF ZIMBABWE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RESERVE BANK OF ZIMBABWE

Adresa pobočky

80 SAMORA MACHEL AVENUE

Kód pobočky

REBZZWHXPCH

Název banky

RESERVE BANK OF ZIMBABWE

Město

HARARE

REBZZWHXPCH

Banka RESERVE BANK OF ZIMBABWE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RESERVE BANK OF ZIMBABWE

Najděte kódy Swift různých poboček banky RESERVE BANK OF ZIMBABWE.

Pobočky RESERVE BANK OF ZIMBABWE

REBZZWHAXXX

HARARE

REBZZWHBXXX

HARARE

REBZZWHQXXX

80 SAMORA MACHEL AVENUE, HARARE

REBZZWHXPCH

80 SAMORA MACHEL AVENUE, HARARE

REBZZWHXXXX

FLOOR 9, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.