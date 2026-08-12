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Detaily kódu BIC/Swift banky THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

Adresa pobočky

17 NORTH BEACH STREET

Kód pobočky

145

Název banky

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

Město

STORNOWAY

RBOSGB21145

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1. Chcete poslat peníze do země Spojené království

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2. Vyberte a pošlete GBP

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3. Peníze dorazí

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Kódy Swift banky THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.

Pobočky THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

RBOSGB21001

56 CHESTERGATE, MACCLESFIELD, SK11 6BA

RBOSGB21002

84 CUFTON STREET, LYTHAM, FY8 5EJ

RBOSGB21003

MAIN STREET, LYBSTER, KW3 6BJ

RBOSGB21004

15/17 GEORGE STREET, LUTON, LU1 2AF

RBOSGB21005

17 DEVONSHIRE SQUARE, LOUGHBOROUGH, LE11 3DW

Nejčastější dotazy

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