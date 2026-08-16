RBNKSXSMANT
Detaily kódu BIC/Swift banky REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.
Detaily kódu Swift
REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.
BACK STREET 62
RBNKSXSMANT
REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.
PHILIPSBURG
Banka REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V. není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.
Najděte kódy Swift různých poboček banky REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V..
Pobočky REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.