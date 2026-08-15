RAKASDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL BARAKA BANK (SUDAN)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL BARAKA BANK (SUDAN)

Adresa pobočky

QASR STREET

Kód pobočky

RAKASDKHXXX

Název banky

AL BARAKA BANK (SUDAN)

Město

KHARTOUM

RAKASDKHXXX

Banka AL BARAKA BANK (SUDAN) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL BARAKA BANK (SUDAN)

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL BARAKA BANK (SUDAN).

Pobočky AL BARAKA BANK (SUDAN)

RAKASDKHXXX

QASR STREET, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.