QUDSPS21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

Adresa pobočky

Kód pobočky

QUDSPS21XXX

Název banky

AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

Město

GAZA

QUDSPS21XXX

Banka AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT.

Pobočky AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT

QUDSPS21XXX

GAZA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.