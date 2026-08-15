QUDSPS21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Detaily kódu Swift
AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
QUDSPS21XXX
AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
GAZA
Banka AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT.
Pobočky AL QUDUS BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.