QNBASSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky QATAR NATIONAL BANK QPSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

QATAR NATIONAL BANK QPSC

Adresa pobočky

GOSHEN HOUSE

Kód pobočky

QNBASSJBXXX

Název banky

QATAR NATIONAL BANK QPSC

Město

JUBA

QNBASSJBXXX

Banka QATAR NATIONAL BANK QPSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky QATAR NATIONAL BANK QPSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky QATAR NATIONAL BANK QPSC.

Pobočky QATAR NATIONAL BANK QPSC

QNBASSJBXXX

GOSHEN HOUSE, JUBA, 23185

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.