PWSBZWHXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PEOPLE'S OWN SAVINGS BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PEOPLE'S OWN SAVINGS BANK

Adresa pobočky

FLOOR 6, CAUSEWAY BUILDING

Kód pobočky

PWSBZWHXXXX

Název banky

PEOPLE'S OWN SAVINGS BANK

Město

HARARE

PWSBZWHXXXX

Banka PEOPLE'S OWN SAVINGS BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PEOPLE'S OWN SAVINGS BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PEOPLE'S OWN SAVINGS BANK.

Pobočky PEOPLE'S OWN SAVINGS BANK

PWSBZWHXXXX

FLOOR 6, CAUSEWAY BUILDING, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.