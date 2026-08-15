PVRBRU4VXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PERVOURALSKBANK, JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PERVOURALSKBANK, JSC

Adresa pobočky

ILYICH AVENUE 9 - PERVOURALSK

Kód pobočky

PVRBRU4VXXX

Název banky

PERVOURALSKBANK, JSC

Město

PERVOURALSK

PVRBRU4VXXX

Banka PERVOURALSKBANK, JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PERVOURALSKBANK, JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky PERVOURALSKBANK, JSC.

Pobočky PERVOURALSKBANK, JSC

PVRBRU4VXXX

ILYICH AVENUE 9 - PERVOURALSK, PERVOURALSK, 623109

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.