PCBCRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CHINA CONSTRUCTION BANK (RUSSIA) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CHINA CONSTRUCTION BANK (RUSSIA) LIMITED

Adresa pobočky

LUBYANSKIY PROEZD 11/1

Kód pobočky

PCBCRUMMXXX

Název banky

CHINA CONSTRUCTION BANK (RUSSIA) LIMITED

Město

MOSCOW

PCBCRUMMXXX

Banka CHINA CONSTRUCTION BANK (RUSSIA) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CHINA CONSTRUCTION BANK (RUSSIA) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky CHINA CONSTRUCTION BANK (RUSSIA) LIMITED.

Pobočky CHINA CONSTRUCTION BANK (RUSSIA) LIMITED

PCBCRUMMXXX

LUBYANSKIY PROEZD 11/1, MOSCOW, 101000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.