PAYXRU2UXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK 131 JOINT STOCK COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK 131 JOINT STOCK COMPANY

Adresa pobočky

NEKRASOVA STREET 38

Kód pobočky

PAYXRU2UXXX

Název banky

BANK 131 JOINT STOCK COMPANY

Město

KAZAN

PAYXRU2UXXX

Banka BANK 131 JOINT STOCK COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK 131 JOINT STOCK COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK 131 JOINT STOCK COMPANY.

Pobočky BANK 131 JOINT STOCK COMPANY

PAYXRU2UXXX

NEKRASOVA STREET 38, KAZAN, 420012

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.