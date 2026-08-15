PALSPS22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF PALESTINE P.S.C.

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF PALESTINE P.S.C.

Adresa pobočky

COURT STREET EIN MESBAH

Kód pobočky

PALSPS22XXX

Název banky

BANK OF PALESTINE P.S.C.

Město

RAMALLAH

PALSPS22XXX

Banka BANK OF PALESTINE P.S.C. není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANK OF PALESTINE P.S.C.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF PALESTINE P.S.C..

Pobočky BANK OF PALESTINE P.S.C.

PALSPS22XXX

COURT STREET EIN MESBAH, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.