ORBGRU3SXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC BANK ORENBURG

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC BANK ORENBURG

Adresa pobočky

MARSHAL ZHUKOV 25

Kód pobočky

ORBGRU3SXXX

Název banky

JSC BANK ORENBURG

Město

ORENBURG

ORBGRU3SXXX

Banka JSC BANK ORENBURG není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC BANK ORENBURG

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC BANK ORENBURG.

Pobočky JSC BANK ORENBURG

ORBGRU3SXXX

MARSHAL ZHUKOV 25, ORENBURG, 460024

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.