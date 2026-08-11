NTSBDEB1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky N26 BANK SE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

N26 BANK SE

Adresa pobočky

VOLTAIRESTRASSE 8

Kód pobočky

NTSBDEB1XXX

Název banky

N26 BANK SE

Město

BERLIN

NTSBDEB1XXX

Banka N26 BANK SE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky N26 BANK SE

Najděte kódy Swift různých poboček banky N26 BANK SE.

Pobočky N26 BANK SE

NTSBDEB1XXX

VOLTAIRESTRASSE 8, BERLIN, 10179

NTSBDEBBXXX

VOLTAIRESTRASSE 8, BERLIN, 10179

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.