NRTTIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NORTH BANK FOR FINANCIAL AND INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NORTH BANK FOR FINANCIAL AND INVESTMENT

Adresa pobočky

904 11 AL-FATIH SQ.,ALWIYA Q

Kód pobočky

NRTTIQBAXXX

Název banky

NORTH BANK FOR FINANCIAL AND INVESTMENT

Město

BAGHDAD

NRTTIQBAXXX

Banka NORTH BANK FOR FINANCIAL AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NORTH BANK FOR FINANCIAL AND INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky NORTH BANK FOR FINANCIAL AND INVESTMENT.

Pobočky NORTH BANK FOR FINANCIAL AND INVESTMENT

NRTTIQBAXXX

904 11 AL-FATIH SQ.,ALWIYA Q, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.