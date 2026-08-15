NOKSRU2VXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NOKSSBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NOKSSBANK

Adresa pobočky

7-YA GVARDEYSKAYA 2

Kód pobočky

NOKSRU2VXXX

Název banky

NOKSSBANK

Město

VOLGOGRAD

NOKSRU2VXXX

Banka NOKSSBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NOKSSBANK

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Pobočky NOKSSBANK

NOKSRU2VXXX

7-YA GVARDEYSKAYA 2, VOLGOGRAD, 400005

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.