NIIZRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky 'NATSINVESTPROMBANK' (JSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

'NATSINVESTPROMBANK' (JSC)

Adresa pobočky

NEOPALIMOVSKIY PEREULOK 2-Y, 10

Kód pobočky

NIIZRUMMXXX

Název banky

'NATSINVESTPROMBANK' (JSC)

Město

MOSCOW

NIIZRUMMXXX

Banka 'NATSINVESTPROMBANK' (JSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 'NATSINVESTPROMBANK' (JSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky 'NATSINVESTPROMBANK' (JSC).

Pobočky 'NATSINVESTPROMBANK' (JSC)

NIIZRUMMXXX

NEOPALIMOVSKIY PEREULOK 2-Y, 10, MOSCOW, 119121

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.