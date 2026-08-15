NCRTVECAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
Detaily kódu Swift
BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
AV. LOS CORTIJOS URB CAMPO ALEGRE
NCRTVECAXXX
BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL.
Pobočky BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
NCRTVECA001
JOHAN VAN WALBEECKPLEIN, 11, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1077
NCRTVECAXXX
AV. LOS CORTIJOS URB CAMPO ALEGRE, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.