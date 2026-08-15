NCOMRUNNXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NOOSPHERE COMMERCIAL BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

NOOSPHERE COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

TALSINSKAYA 59, 3A

Kód pobočky

NCOMRUNNXXX

Název banky

NOOSPHERE COMMERCIAL BANK

Město

SHCHYOLKOVO

NCOMRUNNXXX

Banka NOOSPHERE COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky NOOSPHERE COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky NOOSPHERE COMMERCIAL BANK.

Pobočky NOOSPHERE COMMERCIAL BANK

NCOMRUNNXXX

TALSINSKAYA 59, 3A, SHCHYOLKOVO, 141109

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.