NCOARUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'ISTINA' (JOINT STOCK COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'ISTINA' (JOINT STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

NOVOZAVODSKAYA STREET 18/336

Kód pobočky

NCOARUMMXXX

Název banky

NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'ISTINA' (JOINT STOCK COMPANY)

Město

MOSCOW

NCOARUMMXXX

Banka NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'ISTINA' (JOINT STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'ISTINA' (JOINT STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'ISTINA' (JOINT STOCK COMPANY).

Pobočky NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'ISTINA' (JOINT STOCK COMPANY)

NCOARUMMXXX

NOVOZAVODSKAYA STREET 18/336, MOSCOW, 121309

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.