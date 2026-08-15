NCCBRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE
Detaily kódu Swift
CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE
BOLSHOY KISLOVSKIY PER. 13
NCCBRUMMXXX
CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE
MOSCOW
Banka CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE
Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE.
Pobočky CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE
NCCBRUMMCLR
BOLSHOY KISLOVSKIY PER. 13, MOSCOW, 125009
NCCBRUMMXXX
BOLSHOY KISLOVSKIY PER. 13, MOSCOW, 125009
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.