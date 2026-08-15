NCCBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

Adresa pobočky

BOLSHOY KISLOVSKIY PER. 13

Kód pobočky

NCCBRUMMXXX

Název banky

CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

Město

MOSCOW

NCCBRUMMXXX

Banka CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE.

Pobočky CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTRE

NCCBRUMMCLR

BOLSHOY KISLOVSKIY PER. 13, MOSCOW, 125009

NCCBRUMMXXX

BOLSHOY KISLOVSKIY PER. 13, MOSCOW, 125009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.