NBSXRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND SETTLEMENTS'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND SETTLEMENTS'

Adresa pobočky

SOVETSKOY ARMY 238 B

Kód pobočky

NBSXRUMMXXX

Název banky

FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND SETTLEMENTS'

Město

SAMARA

NBSXRUMMXXX

Banka FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND SETTLEMENTS' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND SETTLEMENTS'

Najděte kódy Swift různých poboček banky FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND SETTLEMENTS'.

Pobočky FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND SETTLEMENTS'

NBSXRUMMXXX

SOVETSKOY ARMY 238 B, SAMARA, 443011

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.