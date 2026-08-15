NBEGSSJBXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL BANK OF EGYPT (JUBA) PLC.
Detaily kódu Swift
NATIONAL BANK OF EGYPT (JUBA) PLC.
PLOT NO. 05 BK F IV, JUBA MARKET
NBEGSSJBXXX
NATIONAL BANK OF EGYPT (JUBA) PLC.
JUBA
Banka NATIONAL BANK OF EGYPT (JUBA) PLC. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky NATIONAL BANK OF EGYPT (JUBA) PLC.
Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL BANK OF EGYPT (JUBA) PLC..
Pobočky NATIONAL BANK OF EGYPT (JUBA) PLC.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.