NBDBRU2NXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NBD-BANK, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NBD-BANK, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

Adresa pobočky

MAXIM GORKY SQUARE 6 - NIZHNIY

Kód pobočky

NBDBRU2NXXX

Název banky

NBD-BANK, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

Město

NIZHNIY NOVGOROD

NBDBRU2NXXX

Banka NBD-BANK, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NBD-BANK, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky NBD-BANK, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY.

Pobočky NBD-BANK, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

NBDBRU2NXXX

MAXIM GORKY SQUARE 6 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603950

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.