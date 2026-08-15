NADORUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NARODNY DOVERITELNY BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NARODNY DOVERITELNY BANK

Adresa pobočky

DUBININSKAYA STR. 57

Kód pobočky

NADORUMMXXX

Název banky

NARODNY DOVERITELNY BANK

Město

MOSCOW

NADORUMMXXX

Banka NARODNY DOVERITELNY BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NARODNY DOVERITELNY BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky NARODNY DOVERITELNY BANK.

Pobočky NARODNY DOVERITELNY BANK

NADORUMMXXX

DUBININSKAYA STR. 57, MOSCOW, 115054

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.