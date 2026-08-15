NADCRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Adresa pobočky

SPARTAKOVSKAYA ST. 12

Kód pobočky

NADCRUMMXXX

Název banky

NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Město

MOSCOW

NADCRUMMXXX

Banka NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY.

Pobočky NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

MICURUMMXXX

SPARTAKOVSKAYA ST. 12, MOSCOW, 105066

NADCRUMMXXX

SPARTAKOVSKAYA ST. 12, MOSCOW, 105066

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.