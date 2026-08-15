MYEBMMMYMDY

Detaily kódu BIC/Swift banky MYANMA ECONOMIC BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MYANMA ECONOMIC BANK

Adresa pobočky

177 CORNER OF 26TH STREET AND 82RD

Kód pobočky

MYEBMMMYMDY

Název banky

MYANMA ECONOMIC BANK

Město

MANDALAY

MYEBMMMYMDY

Banka MYANMA ECONOMIC BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MYANMA ECONOMIC BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky MYANMA ECONOMIC BANK.

Pobočky MYANMA ECONOMIC BANK

MYEBMMMYMDY

177 CORNER OF 26TH STREET AND 82RD, MANDALAY, 11221

MYEBMMMYXXX

26 THIRI KYAW SWAR STREET, BANK, NAYPYITAW, 15011

MYEBMMMYYGN

23/25 SULE PAGAODA ROAD, YANGON, 11181

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.