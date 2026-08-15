MTDVSSJBXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED
Detaily kódu Swift
MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED
MTD BANK BLDG BLOCK C, JUBA MARKET
MTDVSSJBXXX
MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED
JUBA
Banka MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED.
Pobočky MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.