MTDVSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED

Adresa pobočky

MTD BANK BLDG BLOCK C, JUBA MARKET

Kód pobočky

MTDVSSJBXXX

Název banky

MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED

Město

JUBA

MTDVSSJBXXX

Banka MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED.

Pobočky MOUNTAINS TRADE AND DEVELOPMENT BANK LIMITED

MTDVSSJBXXX

MTD BANK BLDG BLOCK C, JUBA MARKET, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.