MSCBVNVX004
Detaily kódu BIC/Swift banky MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK pomocí převodu přes Wise. Více informací
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
54, DIEN BIEN PHU. STR, THANH KHE
004
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
DA NANG
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 446,28 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 446,28 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Vietnam
1. Chcete poslat peníze do země Vietnam
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat VND příjemci v zemi Vietnam.
2. Vyberte a pošlete VND
2. Vyberte a pošlete VND
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu VND, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
Posílejte peníze svým stylem
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK.
Pobočky MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
MSCBVNVX001
3, LIEU GIAI STR, BA DINH, HANOI, 11100
MSCBVNVX002
18B, CONG HOA STR, TAN BINH - HO, HO CHI MINH CITY, 72100
MSCBVNVX003
2B, LACH TRAY STR, NGO QUYEN DIST, HAI PHONG, 04000
MSCBVNVX004
54, DIEN BIEN PHU. STR, THANH KHE, DA NANG, 84511
MSCBVNVX005
28A, DIEN BIEN PHU STR, BA DINH, HANOI, 11100
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.