MRINDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF AFRICA MER ROUGE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF AFRICA MER ROUGE

Adresa pobočky

PLACE LAGARDE 10

Kód pobočky

MRINDJJDXXX

Název banky

BANK OF AFRICA MER ROUGE

Město

DJIBOUTI

MRINDJJDXXX

Banka BANK OF AFRICA MER ROUGE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF AFRICA MER ROUGE

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF AFRICA MER ROUGE.

Pobočky BANK OF AFRICA MER ROUGE

MRINDJJDXXX

PLACE LAGARDE 10, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.