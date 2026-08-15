MPPIVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

Adresa pobočky

AV. URDANETA, CORNER CARMELITAS

Kód pobočky

MPPIVEC1XXX

Název banky

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

MPPIVEC1XXX

Banka MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

Najděte kódy Swift různých poboček banky MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE.

Pobočky MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

MPPIVEC1XXX

AV. URDANETA, CORNER CARMELITAS, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.