MPPIVEC1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
Detaily kódu Swift
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
AV. URDANETA, CORNER CARMELITAS
MPPIVEC1XXX
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
Najděte kódy Swift různých poboček banky MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE.
Pobočky MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.