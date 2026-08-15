MMABMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MYANMA APEX BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MYANMA APEX BANK LIMITED

Adresa pobočky

MIDDLE BLOCK 207 THEIN PHYU ROAD

Kód pobočky

MMABMMMYXXX

Název banky

MYANMA APEX BANK LIMITED

Město

YANGON

MMABMMMYXXX

Banka MYANMA APEX BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MYANMA APEX BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky MYANMA APEX BANK LIMITED.

Pobočky MYANMA APEX BANK LIMITED

MMABMMMYXXX

MIDDLE BLOCK 207 THEIN PHYU ROAD, YANGON, 11161

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.