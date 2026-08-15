MMABMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MYANMA APEX BANK LIMITED
Detaily kódu Swift
MYANMA APEX BANK LIMITED
MIDDLE BLOCK 207 THEIN PHYU ROAD
MMABMMMYXXX
MYANMA APEX BANK LIMITED
YANGON
Banka MYANMA APEX BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MYANMA APEX BANK LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky MYANMA APEX BANK LIMITED.
Pobočky MYANMA APEX BANK LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.