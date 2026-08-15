MLFBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GLOBAL TREASURE BANK PUBLIC COMPANY LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GLOBAL TREASURE BANK PUBLIC COMPANY LTD

Adresa pobočky

GRD FLR

Kód pobočky

MLFBMMMYXXX

Název banky

GLOBAL TREASURE BANK PUBLIC COMPANY LTD

Město

YANGON

MLFBMMMYXXX

Banka GLOBAL TREASURE BANK PUBLIC COMPANY LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GLOBAL TREASURE BANK PUBLIC COMPANY LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky GLOBAL TREASURE BANK PUBLIC COMPANY LTD.

Pobočky GLOBAL TREASURE BANK PUBLIC COMPANY LTD

MLFBMMMYXXX

GRD FLR, YANGON, 11141

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.