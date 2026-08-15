MKTBTWTP985

Detaily kódu BIC/Swift banky TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD.

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD.

Adresa pobočky

CHI HSIEN 1 ROAD

Kód pobočky

MKTBTWTP985

Název banky

TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD.

Město

KAOHSIUNG

MKTBTWTP985

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    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD..

Pobočky TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD.

MKTBTWTP028

29 GUANG FU NORTH RD, TAIPEI, 105

MKTBTWTP106

26 RIHSIN ST, TAICHUNG, 433

MKTBTWTP110

123 NANJING E. RD, TAIPEI, 104

MKTBTWTP116

115 CHONGCING S. RD, JHONGJHENG, TAIPEI, 100

MKTBTWTP134

FLOOR 1-2, 241 NANJING E. RD, TAIPEI, 105

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.