MHCBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MIZUHO BANK, LTD (YANGON BRANCH)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MIZUHO BANK, LTD (YANGON BRANCH)

Adresa pobočky

FLOOR 4, SEDONA BUSINESS SUITES

Kód pobočky

MHCBMMMYXXX

Název banky

MIZUHO BANK, LTD (YANGON BRANCH)

Město

YANGON

MHCBMMMYXXX

Banka MIZUHO BANK, LTD (YANGON BRANCH) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MIZUHO BANK, LTD (YANGON BRANCH)

Najděte kódy Swift různých poboček banky MIZUHO BANK, LTD (YANGON BRANCH).

Pobočky MIZUHO BANK, LTD (YANGON BRANCH)

MHCBMMMYXXX

FLOOR 4, SEDONA BUSINESS SUITES, YANGON, 11081

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.