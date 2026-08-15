MECCRUM2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SETTLEMENT NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'METALLURG' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SETTLEMENT NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'METALLURG' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Adresa pobočky

IVANA BABUSHKINA STREET 16A

Kód pobočky

MECCRUM2XXX

Název banky

SETTLEMENT NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'METALLURG' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Město

MOSCOW

MECCRUM2XXX

Banka SETTLEMENT NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'METALLURG' (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SETTLEMENT NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'METALLURG' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky SETTLEMENT NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'METALLURG' (LIMITED LIABILITY COMPANY).

Pobočky SETTLEMENT NON-BANK CREDIT ORGANIZATION 'METALLURG' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

MECCRUM2XXX

IVANA BABUSHKINA STREET 16A, MOSCOW, 117292

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.