MEABIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MEAB BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MEAB BANK

Adresa pobočky

Z2 KARRADA KHAREJ

Kód pobočky

MEABIQBAXXX

Název banky

MEAB BANK

Město

BAGHDAD

MEABIQBAXXX

Banka MEAB BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MEAB BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky MEAB BANK.

Pobočky MEAB BANK

MEABIQBAXXX

Z2 KARRADA KHAREJ, BAGHDAD, 10022

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.