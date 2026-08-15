MCIZMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED

Adresa pobočky

383 MAHABANDOOLA STREET, KYAUKTADA

Kód pobočky

MCIZMMMYXXX

Název banky

MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED

Město

YANGON

MCIZMMMYXXX

Banka MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED.

Pobočky MYANMAR CITIZENS BANK LIMITED

MCIZMMMYXXX

383 MAHABANDOOLA STREET, KYAUKTADA, YANGON, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.