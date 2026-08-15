MCBLMGMGXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA
Detaily kódu Swift
THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA
NOVOTEL BUSINESS CENTER
MCBLMGMGXXX
THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA
ANTANANARIVO
Banka THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA
Najděte kódy Swift různých poboček banky THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA.
Pobočky THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.