MCBLMGMGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA

Adresa pobočky

NOVOTEL BUSINESS CENTER

Kód pobočky

MCBLMGMGXXX

Název banky

THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA

Město

ANTANANARIVO

MCBLMGMGXXX

Banka THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA

Najděte kódy Swift různých poboček banky THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA.

Pobočky THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA

MCBLMGMGXXX

NOVOTEL BUSINESS CENTER, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.