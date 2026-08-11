MBIVIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL MANSOUR BANK FOR INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL MANSOUR BANK FOR INVESTMENT

Adresa pobočky

18, M.925 ALBU JUMAA STREET

Kód pobočky

MBIVIQBAXXX

Název banky

AL MANSOUR BANK FOR INVESTMENT

Město

BAGHDAD

MBIVIQBAXXX

Banka AL MANSOUR BANK FOR INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL MANSOUR BANK FOR INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL MANSOUR BANK FOR INVESTMENT.

Pobočky AL MANSOUR BANK FOR INVESTMENT

MBIVIQBAXXX

18, M.925 ALBU JUMAA STREET, BAGHDAD, 10001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.