MBCAZWHXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NEDBANK ZIMBABWE LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NEDBANK ZIMBABWE LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 14, OLD MUTUAL CENTRE

Kód pobočky

MBCAZWHXXXX

Název banky

NEDBANK ZIMBABWE LIMITED

Město

HARARE

MBCAZWHXXXX

Banka NEDBANK ZIMBABWE LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NEDBANK ZIMBABWE LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky NEDBANK ZIMBABWE LIMITED.

Pobočky NEDBANK ZIMBABWE LIMITED

MBCAZWHXXXX

FLOOR 14, OLD MUTUAL CENTRE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.