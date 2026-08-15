LYIBLYLT006
Detaily kódu BIC/Swift banky LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC
Detaily kódu Swift
LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC
GHRGHOUR ALSWANI ROAD
LYIBLYLT006
LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC
TRIPOLI
Banka LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC
Najděte kódy Swift různých poboček banky LIBYAN ISLAMIC BANK COMPANY JSC.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.