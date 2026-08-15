LNCBLYLT065

Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONAL COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NATIONAL COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

Kód pobočky

LNCBLYLT065

Název banky

NATIONAL COMMERCIAL BANK

Město

TRIPOLI

LNCBLYLT065

Banka NATIONAL COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NATIONAL COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONAL COMMERCIAL BANK.

Pobočky NATIONAL COMMERCIAL BANK

LNCBLYLT050

TRIPOLI

LNCBLYLT051

TRIPOLI

LNCBLYLT052

BENGHAZI

LNCBLYLT053

SABHA

LNCBLYLT054

BEIDA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.