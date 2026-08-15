LCUSRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LLC 'MB RUS BANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LLC 'MB RUS BANK'

Adresa pobočky

LENINGRADSKY PROSPECT 39A

Kód pobočky

LCUSRUMMXXX

Název banky

LLC 'MB RUS BANK'

Město

MOSCOW

LCUSRUMMXXX

Banka LLC 'MB RUS BANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LLC 'MB RUS BANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky LLC 'MB RUS BANK'.

Pobočky LLC 'MB RUS BANK'

LCUSRUMMXXX

LENINGRADSKY PROSPECT 39A, MOSCOW, 125167

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.