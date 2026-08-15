LCTCRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LLC 'BANK TOCHKA'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LLC 'BANK TOCHKA'

Adresa pobočky

3RD KRUTITSKIY LANE 1

Kód pobočky

LCTCRUMMXXX

Název banky

LLC 'BANK TOCHKA'

Město

MOSCOW

LCTCRUMMXXX

Banka LLC 'BANK TOCHKA' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LLC 'BANK TOCHKA'

Najděte kódy Swift různých poboček banky LLC 'BANK TOCHKA'.

Pobočky LLC 'BANK TOCHKA'

LCTCRUMMXXX

3RD KRUTITSKIY LANE 1, MOSCOW, 109044

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.