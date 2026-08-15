LBOTTWTP008

Detaily kódu BIC/Swift banky LAND BANK OF TAIWAN

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Pošlete peníze do Tchaj-wanu přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.

Název pobočky

LAND BANK OF TAIWAN

Adresa pobočky

52 SEC. 2, CHANG AN E RD

Kód pobočky

LBOTTWTP008

Název banky

LAND BANK OF TAIWAN

Město

TAIPEI

LBOTTWTP008

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky LAND BANK OF TAIWAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky LAND BANK OF TAIWAN.

Pobočky LAND BANK OF TAIWAN

LBOTTWTP002

18 YI 1ST ROAD, KEELUNG, 202

LBOTTWTP003

323 CHIN PING RD, TAIPEI, 235

LBOTTWTP004

364 NANGANG RD. SEC. 1, NANGANG, TAIPEI, 115

LBOTTWTP005

72 PO AI ROAD, TAIPEI, 100

LBOTTWTP006

26 MINCYUAN W. RD, JHONGSHAN, TAIPEI, 104

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.